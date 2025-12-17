PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 14. Dezember, 20.15 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember, 16.10 Uhr, in ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen. Tatort ist die Straße Im Knick in Paderborn-Benhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:37

    POL-PB: Zusammenprall von zwei Autos fordert sechs Verletzte

    Delbrück-Hagen (ots) - (md) An der Kreuzung Suternstraße und Lippstädter Straße in Delbrück kam es am Mittwoch, 16. Dezember gegen 12.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Auto, bei dem die Fahrer sich schwer verletzten. Die vier Mitfahrer eines Wagens zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Kreuzung in Delbrück war für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei in ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:36

    POL-PB: Fußgängerin von Autofahrerin erfasst - Beide Frauen lebensgefährlich verletzt

    Paderborn (ots) - (md) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Neuhäuserstraße In Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Seniorinnen lebensgefährlich verletzten. Eine 85 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.05 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz von dem Discounter -Parkplatz an der Neuhäuser Straße in Paderborn aus ungeklärter Ursache geradeaus über die gesamte ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:42

    POL-PB: Polizei sucht Zeugen zu Raubdelikt

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 11. Dezember, bedrohten Unbekannte eine Frau gegen 18.55 Uhr im Liethpark, nahe des Minigolfplatzes "Auf der Lieth", forderten Geld und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Die 73 Jahre alte Frau stieg um 18.55 Uhr aus der Buslinie 14 an der Haltestelle "Auf der Lieth" aus und setzte ihren Weg zu Fuß durch den Liethpark fort. An einer Überdachung hielten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren