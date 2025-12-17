Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 14. Dezember, 20.15 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember, 16.10 Uhr, in ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen. Tatort ist die Straße Im Knick in Paderborn-Benhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell