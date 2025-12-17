Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag, 15. Dezember, 15.30 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember, 15.45 Uhr in eine Scheune am Schnatweg in Bad Wünnenberg-Helmern eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Scheune und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell