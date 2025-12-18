Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, 17. Dezember, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Arminiusstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte zwischen 06.50 Uhr und 17.50 Uhr die Eingangstür, um in die Wohnung zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell