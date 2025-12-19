Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagabend, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße in Bad Wünnenberg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz an. Informationen und Kontakte sind auf der Website https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1 zu finden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell