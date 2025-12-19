PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zulieferfahrzeug beschädigt Weihnachtsmarktbude - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem möglichen Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 12.30 Uhr, und Freitag, 19. Dezember, 10.45 Uhr.

Der Besitzer einer Weihnachtsmarktbude in der Westernstraße hatte Anzeige erstattet, nachdem er einen Schaden an einer ausklappbaren Seitenwand feststellte. Die Beschädigungen könnten von einem Zuliefererfahrzeug stammen. Möglicherweise hat der Fahrer den Unfall nicht bemerkt und seine Fahrt deshalb fortgesetzt. Der Schaden an der Bude beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu einem beteiligten Fahrzeug gegeben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:57

    POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer Leichtverletzten

    Borchen-Alfen (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straße Am Kleeberg mit dem Judenweg und dem Rissenweg in Borchen-Alfen hat sich am Donnerstagabend, 18. Dezember, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Benz GLS war gegen 17.50 Uhr auf dem Rissenweg in Richtung A33 unterwegs. Er rollte in den Kreuzungsbereich hinein und es kam zum Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:57

    POL-PB: Einbrüche in Scheunen - Polizei sucht Zeugen

    Bad Wünnenberg (ots) - (mh) Nach zwei Einbrüchen in Scheunen in Bad Wünnenberg sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren ein Gebäude am Feldweg Im Stehbusch in Helmern und eine Scheune am Kermelsgrund in Haaren. Am Kermelsgrund brach der Täter zwischen Mittwoch, 17. Dezember, 08.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Dezember, 09.00 Uhr, über eine Tür in den Lagerraum ein. Tatzeitraum des Einbruchs in die Feldscheune an der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:56

    POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Bad Wünnenberg (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagabend, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße in Bad Wünnenberg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren