Polizei Paderborn

POL-PB: Zulieferfahrzeug beschädigt Weihnachtsmarktbude - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem möglichen Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 12.30 Uhr, und Freitag, 19. Dezember, 10.45 Uhr.

Der Besitzer einer Weihnachtsmarktbude in der Westernstraße hatte Anzeige erstattet, nachdem er einen Schaden an einer ausklappbaren Seitenwand feststellte. Die Beschädigungen könnten von einem Zuliefererfahrzeug stammen. Möglicherweise hat der Fahrer den Unfall nicht bemerkt und seine Fahrt deshalb fortgesetzt. Der Schaden an der Bude beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu einem beteiligten Fahrzeug gegeben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

