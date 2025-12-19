Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer Leichtverletzten

Borchen-Alfen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straße Am Kleeberg mit dem Judenweg und dem Rissenweg in Borchen-Alfen hat sich am Donnerstagabend, 18. Dezember, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Benz GLS war gegen 17.50 Uhr auf dem Rissenweg in Richtung A33 unterwegs. Er rollte in den Kreuzungsbereich hinein und es kam zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo, mit dem eine 23-Jährige auf der Straße Am Kleeberg von Alfen aus nach Etteln fuhr. Die Polo-Fahrerin verletzte sich leicht und kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

