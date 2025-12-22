PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: 22-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Pohlweg in Paderborn hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Samstagabend, 20. Dezember, schwere Verletzungen zugezogen.

Der 22-Jährige war gegen 23.50 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er und verletzte sich dabei schwer im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den 22-Jährigen kommt zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter, die gleichen Regeln gelten, wie für Autofahrer. Unter 21 Jahren und in der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze. Ab 0,5 Promille drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote. Wird ein E-Scooter mit über 1,1 Promille geführt, handelt es sich auch bei diesem Fahrzeug um eine Straftat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:58

    POL-PB: Einbrüche in eine Wohnung und in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück (ots) - (mh) Nach vier Einbrüchen in Delbrück am vergangenen Wochenende, sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren eine Erdgeschosswohnung an der Straße Auf der Bleiche, zwei Einfamilienhäuser an der Straße Am Himmelreich sowie ein weiteres Einfamilienhaus am Kiliansdamm in Delbrück-Boke. In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:06

    POL-PB: Zulieferfahrzeug beschädigt Weihnachtsmarktbude - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einem möglichen Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 12.30 Uhr, und Freitag, 19. Dezember, 10.45 Uhr. Der Besitzer einer Weihnachtsmarktbude in der Westernstraße hatte Anzeige erstattet, nachdem er einen Schaden an einer ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:57

    POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer Leichtverletzten

    Borchen-Alfen (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straße Am Kleeberg mit dem Judenweg und dem Rissenweg in Borchen-Alfen hat sich am Donnerstagabend, 18. Dezember, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Benz GLS war gegen 17.50 Uhr auf dem Rissenweg in Richtung A33 unterwegs. Er rollte in den Kreuzungsbereich hinein und es kam zum Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren