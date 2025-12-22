Polizei Paderborn

POL-PB: 22-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Pohlweg in Paderborn hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Samstagabend, 20. Dezember, schwere Verletzungen zugezogen.

Der 22-Jährige war gegen 23.50 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er und verletzte sich dabei schwer im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den 22-Jährigen kommt zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter, die gleichen Regeln gelten, wie für Autofahrer. Unter 21 Jahren und in der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze. Ab 0,5 Promille drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote. Wird ein E-Scooter mit über 1,1 Promille geführt, handelt es sich auch bei diesem Fahrzeug um eine Straftat.

