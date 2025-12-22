PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Minderjähriger baut Unfall und verletzt sich leicht

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mh) Ein Minderjähriger, der vermutlich unter Drogen stand, hat sich in der Nacht von Samstag, 20. Dezember, auf Sonntag, 21. Dezember, bei einem Alleinunfall mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Eine weitere Person aus dem Fahrzeug ist flüchtig.

Der 16-Jährige war gegen Mitternacht vermutlich als Fahrer verbotenerweise mit einem VW Passat auf der Straße Brockensklee in Richtung Bad Wünnenberg-Haaren unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte seitlich eine Mauer. Er lenkte daraufhin nach links, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen eine Laterne sowie gegen eine weitere Mauer. Dort kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer und, laut Zeugenaussagen, ein weiterer Jugendlicher flüchteten zunächst von der Unfallstelle.

Der 16-Jährige kehrte jedoch wenige Minuten später an den Ort zurück. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem kommt eine Anzeige wegen der unerlaubten Nutzung eines Fahrzeugs auf ihn zu. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem zweiten Jugendlichen aus dem Passat um eine etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter große Person zwischen 15 und 16 Jahren gehandelt haben. Er soll dunkle Haare sowie eine schwarze Jacke mit roten Applikationen getragen haben. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug, der Laterne und an den Mauern beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und dem zweiten Jugendlichen liefern können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

