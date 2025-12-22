Polizei Paderborn

POL-PB: "Falscher Polizeibeamter" erbeutet hohe Geldsumme

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Am Sonntagabend, 21. Dezember, betrogen Unbekannte mit der Masche "Falscher Polizeibeamte" einen 68-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet Paderborn und erlangten eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme.

Um 18.30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf, in dem ein falscher Polizeibeamter namens "Kommissar Dietmeier" über vermehrte Einbrüche berichtete. Um seine Wertsachen zu schützen, soll er sein Bargeld an die Polizei herausgeben.

Nach circa zwei Stunden klingelte ein Abholer an der Wohnanschrift des Mannes und zeigte einen polizeilichen Dienstausweis vor. Er nahm das Geld schnell an sich und verließ das Haus. Dies kam dem 68-Jährigen seltsam vor. Er alarmierte die Polizei.

Bei dem Betrüger soll es sich um einen Mann von schlanker Statur und einer Größe von etwa 1,70 Meter gehandelt haben. Der circa 20-Jährige hatte kurze dunkle Haare, trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jeans und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs, bei denen sich die Betrüger oft als falsche Polizeibeamte, Richter oder Staatsanwälte ausgeben. Die Behörde rät dazu, sofort aufzulegen und sich nicht auf ein Gespräch mit den Telefonbetrügern einzulassen. Die Betrüger sind geschult und in der Lage, einen massiven psychischen und emotionalen Druck aufzubauen. Auf keinen Fall sollten am Telefon Angaben zu Daten oder Wertgegenständen gemacht werden.

Gleichzeitig erinnert die Polizei daran, dass sie oder andere Behörden niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen fragt. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Polizei Paderborn hat unter dem Motto "Geschockt am Telefon? Auflegen" bereits vor einiger Zeit eine Kampagne gestartet. Alle Informationen dazu sind auf der Homepage: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen hinterlegt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell