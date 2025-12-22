PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Powerbank als vermutlicher Brandauslöser

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist vermutlich der Auslöser eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Vogtland in Paderborn-Marienloh. Das ergaben die Ermittlungen der Brandsachverständigen der Polizei.

Bewohner des Hauses hatten am Freitagabend, 19. Dezember, gegen 20.45 Uhr, die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung festgestellt und das Haus unverletzt verlassen hatten. Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches vermutlich durch eine Powerbank in einem Büroraum der Wohnung ausgelöst worden war, löschen. Während die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wurden die anderen Wohnungen und eine Kleintierpraxis im Erdgeschoss nicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:45

    POL-PB: "Falscher Polizeibeamter" erbeutet hohe Geldsumme

    Kreis Paderborn (ots) - (ivdh) Am Sonntagabend, 21. Dezember, betrogen Unbekannte mit der Masche "Falscher Polizeibeamte" einen 68-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet Paderborn und erlangten eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme. Um 18.30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf, in dem ein falscher Polizeibeamter namens "Kommissar Dietmeier" über vermehrte Einbrüche berichtete. Um seine Wertsachen zu schützen, soll er sein ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:41

    POL-PB: Zwei vollendete Einbrüche und ein versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Paderborn ein. In ein Mehrfamilienhaus versuchten sie einzubrechen. Im Zeitraum von Dienstag, 9. Dezember, 19.00 Uhr, bis Samstag, 20. Dezember, 16.00 Uhr, brachen die Täter in ein Einfamilienhaus an dem Dörener Weg ein. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:01

    POL-PB: Minderjähriger baut Unfall und verletzt sich leicht

    Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (mh) Ein Minderjähriger, der vermutlich unter Drogen stand, hat sich in der Nacht von Samstag, 20. Dezember, auf Sonntag, 21. Dezember, bei einem Alleinunfall mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Eine weitere Person aus dem Fahrzeug ist flüchtig. Der 16-Jährige war gegen Mitternacht vermutlich als Fahrer verbotenerweise mit einem VW Passat auf der Straße Brockensklee in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren