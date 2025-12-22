Polizei Paderborn

POL-PB: Powerbank als vermutlicher Brandauslöser

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist vermutlich der Auslöser eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Vogtland in Paderborn-Marienloh. Das ergaben die Ermittlungen der Brandsachverständigen der Polizei.

Bewohner des Hauses hatten am Freitagabend, 19. Dezember, gegen 20.45 Uhr, die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung festgestellt und das Haus unverletzt verlassen hatten. Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches vermutlich durch eine Powerbank in einem Büroraum der Wohnung ausgelöst worden war, löschen. Während die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wurden die anderen Wohnungen und eine Kleintierpraxis im Erdgeschoss nicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

