Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher nutzen Abwesenheit der Hausbewohner

Salzkotten (ots)

(md) Zwischen Donnerstag, 25. Dezember und Samstag, 27. Dezember brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus an der in Salzkotten ein.

Der Einbruch fiel dem Eigentümer am Samstagmorgen auf und er benachrichtigte die Polizei. Der oder die Täter waren über das Wohnzimmer in das Gebäude gelangt, hatten die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden, es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

In einem Videobeitrag gibt die Polizei hilfreiche Tipps zur Vorbeugung vor Einbrüchen bei längerer Abwesenheit: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

