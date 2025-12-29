Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen dem 23. und 26. Dezember kam es zu Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet, sowohl in teils in städtische Gebäude, als auch in Wohnhäuser. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 26. Dezember, 20.00 Uhr und Samstag, 27. Dezember, 18.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Schule an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich über den Schulkiosk Zutritt, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel dem Sicherheitsdienst auf und er informierte die Polizei.

Am Dienstag, 23. Dezember brachen Unbekannte zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr in einen Tennisclub an der Hermann-Kirchoff-Straße in Paderborn ein und stahlen Sportgeräte. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Unbekannte brachen am Dienstag, 23. Dezember zwischen 08.10 Uhr und 18.30 Uhr in zwei Doppelhaushälften an der Michael-Bergmann-Straße in Paderborn ein und flohen mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der oder die Täter nutzen die Tages-Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich über die Terrassen Zutritt und durchwühlten die Räume. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Tipps zum Einbruchschutz und Informationen zur qualifizierten Einbruchschutzberatung sind auf der Website der Polizei Paderborn zusammengestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell