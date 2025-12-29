PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei stellt zwei Leichtverletzte nach Flucht von Unfallstelle

Delbrück-Lippling (ots)

(md) Am Freitag 26. Dezember kam es gegen 04.24 Uhr an der Osterloher Straße in Delbrück zu einem Alleinunfall, bei dem sich Fahrer und Beifahrerin leicht verletzten. Beide flohen von der Unfallstelle, konnten aber nach kurzer Verfolgung mittels einer Drohne unweit der Unfallstelle auf einem Acker gestellt werden.

Der 49 Jahre alte BMW-Fahrer war auf der Osterloher Straße in Richtung Delbrück-Lippling unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte er zunächst zwei Leitpfosten am Straßenrand und stieß dann mit zwei Bäumen zusammen. Das Auto kam auf der rechten Fahrzeugseite in Endlage zum Stehen. Der Fahrer und seine 38 Jahre alte Beifahrerin flohen vom Unfallort, konnten aber mittels einer Drohne verfolgt und schließlich von der Polizei gestellt werden.

Beide Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Beim Fahrer bestand der Verdacht auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, daher musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher und untersagte das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

