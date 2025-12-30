PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Silvesterrakete löst Terrassenbrand aus

Delbrück-Boke (ots)

(md) Eine Silvesterrakete löste am 29. Dezember gegen 01.21 in Delbrück-Boke einen Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses an der Gerhard-Hauptmann-Straße in Delbrück-Boke aus.

Die Mieterin des Gebäudes erwachte gegen 0.40 Uhr durch Knallgeräusche. Kurzzeitig sei auch der Strom ausgefallen. Dann entdeckte die Frau den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

Diese hatte bei Eintreffen der Polizei das Feuer bereits gelöscht, Personen verletzten sich nicht. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und stellte als Auslöser eine Silvesterrakete fest. Es entstand Gebäudeschaden im Bereich von 10.000 Euro.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass das Böllern in Deutschland offiziell nur am 31. Dezember, 0.00 Uhr bis 01. Januar, 24.00 Uhr, erlaub ist. Gemeinden können die Zeiten einschränken oder Verbotszonen einrichten. Alles andere ist nicht nur strafbar, sondern auch hochgefährlich.

Weitere Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/ein-knall-und-das-leben-kann-anders-aussehen

