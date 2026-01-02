Polizei Paderborn

POL-PB: Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzt und Böllerwurf gegen Beamte

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 01. Januar 2026 nahm die Polizei einen Mann vorläufig fest, der in der Innenstadt Am Kamp in Paderborn gegen das Sprengstoffgesetzt verstoßen hatte.

Gegen 0.50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die Explosion eines extrem lauten Knallkörpers. Die Beamten kontrollierten den Mann, der den Feuerwerkskörper gezündet hatte und zwei weitere Bekannte des Mannes. Bei ihm fanden sie drei weitere Knallkörper ohne Zulassung. Da der Mann sich seiner Identitätsfeststellung widersetzte und sich zunehmend aggressiv verhielt, nahmen die Polzisten ihn vorläufig fest. Aufgrund des lautstarken Tumultes umringten ungefähr 20 weitere Personen die Einsetzkräfte, hinterfragten die Festnahme und zeigten sich aggressiv.

Erst unter Androhung des Reizstoffsprühgerätes und als die beiden Polizisten per Funk Unterstützung anforderten, entfernte sich die Gruppe. Unbekannte warfen aus der Gruppe heraus zwei Sektflaschen und einen Knallkörper in Richtung Polizei. Die Beamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell