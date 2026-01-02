PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Büren (ots)

(md) In der Wilhelmstraße in Büren brannten am Donnerstag, 31. Dezember 2025 gegen 20.15 Uhr drei Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei geht von Brandstiftung aus du sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Restaurants meldete den Brand und sorgte dafür, dass die Flammen das Gebäude nicht angriffen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:35

    POL-PB: Böller als Ursache für Kellerbrand ausgeschlossen

    Paderborn (ots) - (md) Gegen 01.00 Uhr kam es Am Stadelhof in Paderborn am Donnerstag, 01. Januar, zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei schließt Böller als Ursache aus und sucht Zeugen. Der 62 Jahre alte Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte den Brand in seinem Keller und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei das Feuer bereits gelöscht hatte. Personen verletzten ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:52

    POL-PB: Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzt und Böllerwurf gegen Beamte

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 01. Januar 2026 nahm die Polizei einen Mann vorläufig fest, der in der Innenstadt Am Kamp in Paderborn gegen das Sprengstoffgesetzt verstoßen hatte. Gegen 0.50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die Explosion eines extrem lauten Knallkörpers. Die Beamten kontrollierten den Mann, der den Feuerwerkskörper gezündet hatte und zwei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:50

    POL-PB: Einbruch während des Familienurlaubs - Zeugen gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Mittwoch, 24. Dezember 2025 und Mittwoch, 01. Januar 2026 brachen in eine Erdgeschosswohnung am Rotfinkenweg in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter hebelten während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Familie ein Fenster zur Wohnung auf, durchwühlten die Räume und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden im dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren