Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Büren (ots)

(md) In der Wilhelmstraße in Büren brannten am Donnerstag, 31. Dezember 2025 gegen 20.15 Uhr drei Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei geht von Brandstiftung aus du sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Restaurants meldete den Brand und sorgte dafür, dass die Flammen das Gebäude nicht angriffen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

