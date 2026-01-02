Polizei Paderborn

POL-PB: Entsorgte Böller verursachen Pkw Brand

Paderborn (ots)

(md) bei dem Pkw-Brand am 01. Januar gegen 03.06 Uhr in der Leonardstraße in Paderborn geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung durch Böller aus. Wahrscheinlich hatten sich Knallkörperreste, die bereits in den Müll geräumt worden waren, erneut entzündet.

Bei dem Brand fingen drei Pkw Feuer, darunter ein VW, ein Mercedes und ein Honda. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Eine sechsköpfige Familie, die im Erdgeschoss wohnt, verbrachte die Nacht vorsorglich in einem Hotel, da die Wohnung von Brandrauch betroffen war.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell