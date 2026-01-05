POL-PB: Zeugen zu Automatensprengung gesucht
Paderborn-Neuenbeken (ots)
(md) Unbekannte sprengten am Samstag, 03. Januar gegen 03.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Anschrift Alte Amtsstraße in Neuenbeken, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Explosion meldete in der Nacht ein Zeuge der Polizei, der durch einen lauten Knall erwacht war. Der Automat war komplett aus der Verankerung gerissen, jedoch von den Tätern nicht ausgeräumt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
