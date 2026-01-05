PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kellereinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte hebelten zwischen Freitag, 02. Dezember 22.30 Uhr und Samstag, 03. Januar, 07.15 Uhr zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Stadelhof in Paderborn auf und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang zum Haus verschafft und die Kellerabteile aufgehebelt. Sie ließen, bevor sie unbekannte Richtung flohen, einen Teil ihres Diebesguts am Tatort zurück.

Der Einbruch fiel einem Mieter am Samstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

