Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Zwischen Sonntag, 04. Januar, 16.00 Uhr und Montag, 05. Januar, 09.00 Uhr verschaffte sich eine Frau in der Oststraße in Delbrück zunächst Zugang zum Haus eines Zweiparteienhauses und dann in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Die Unbekannte stand am Sonntagnachmittag in der Wohnung einer 86 Jahre alten Dame und behauptetet, die Tür habe offen gestanden, die Mieterin habe vergessen, diese zu schließen. Die Bewohnerin geleitete die Frau hinaus und schloss die Tür, am nächsten Tag stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die unbekannte Frau soll 30 Jahre alt gewesen sein, ungefähr 1,65 Meter groß und schlank. Sie trug lange schwarze Haare bis zur Brust und keine Brille. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

