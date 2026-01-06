PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Firmeneinbruch gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 und Montag, 05. Januar 2026 brachen Unbekannte in einen Firmenkomplex an der der Otto-Hahn- und Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch in die Lager- und Produktionsstätten der Firma fiel einer Mitarbeiterin am Montagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten Fenster der Firma aufgehebelt und waren so in diverse Gebäudeteile gelangt. Sie durchwühlten die Räume und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 09:11

    POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Hövelhof (ots) - (ivdh) Am Waldweg in Hövelhof brachen Unbekannte am Montagabend, 05. Januar zwischen 19.05 Uhr und 19.18 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:11

    POL-PB: Mann durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

    Paderborn (ots) - (ivdh) In der Silvesternacht zog sich ein 52-jähriger Mann eine schwere Verletzung durch einen Feuerwerkskörper auf dem Paderborner Rathausplatz zu. Zum Jahreswechsel zündete ein flüchtiger Bekannter des Mannes eine Feuerwerksbatterie an. Aus der Richtung flog ein unbekannter Gegenstand auf den Mann zu und traf ihn am Auge. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Bielefelder Spezialklinik. Die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:59

    POL-PB: Zeugen zu Kellereinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte hebelten zwischen Freitag, 02. Dezember 22.30 Uhr und Samstag, 03. Januar, 07.15 Uhr zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Stadelhof in Paderborn auf und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang zum Haus verschafft und die Kellerabteile aufgehebelt. Sie ließen, bevor sie unbekannte Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren