Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Firmeneinbruch gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 und Montag, 05. Januar 2026 brachen Unbekannte in einen Firmenkomplex an der der Otto-Hahn- und Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch in die Lager- und Produktionsstätten der Firma fiel einer Mitarbeiterin am Montagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten Fenster der Firma aufgehebelt und waren so in diverse Gebäudeteile gelangt. Sie durchwühlten die Räume und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell