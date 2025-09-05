Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Augsburg

Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Augsburg/Schwaben/Oberbayern (ots)

Mehr als 1.700 junge Menschen haben am 1. September 2025 ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll begonnen, 46 davon beim Hauptzollamt Augsburg. Zudem geht es zum 1. September für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.

Beide dualen Studiengänge dauern jeweils drei Jahre und schließen mit dem akademischen Grad "Bachelor of Law" (LL.B; Zoll) bzw. "Bachelor of Science" (B.Sc.; Verwaltungsinformatik) ab. Im mittleren Dienst absolvieren die Berufseinsteiger eine zweijährige Ausbildung. Diese berechtigt zum Führen der Berufsbezeichnung Finanzwirtin oder Finanzwirt. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden im gehobenen Dienst an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert, für den mittleren Dienst an den Ausbildungsstätten des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung in Leipzig, Rostock, Plessow bei Pots- dam, Sigmaringen oder in Erfurt. Die Praxisphasen verbringen die Zoll-Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern. Die IT-Nachwuchskräfte sammeln Praxiserfahrung u.a. in verschiedenen Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss der Ausbildung bzw. des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Steuererhebung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Die Absolventen des Studiums Verwaltungsinformatik kommen vorzugsweise im Bereich IT-Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Nachwuchskräfte nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium mit einem anerkannten akademischen Abschluss bzw. eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. September 2026 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2025 beim Hauptzollamt Augsburg (mittlerer und gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Hauptzollamt Augsburg: Hr. Bickel Telefon: 0821/5012-134 E-Mail: bewerbung.hza-augsburg@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Hinweis: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wir den Raum Ingolstadt.

