HZA-A: Zoll stoppt Hundetransport

Augsburg/Schwaben (ots)

Einen Kleintransporter mit insgesamt 45 Hunden stoppten Zöllner des Hauptzollamts Augsburg kürzlich auf der BAB 8 Anschlussstelle Leipheim. Der Transporteur verstieß gegen tierschutzrechtliche Transportanforderungen. Das Fahrzeug bot nicht ausreichend Platz für alle Tiere. Die Beamten zogen den Kleintransporter mit rumänischer Zulassung aus dem fließenden Verkehr, um diesen zu kontrollieren. Der Fahrer gab an, 45 Hunde von Rumänien nach England zu transportieren. Bei allen Hunden konnten die jeweils notwendigen Impfungen nachgewiesen werden. Bei der Kontrolle der Ladefläche stellten die Zöllner jedoch eine unzureichende Größe einiger Transportboxen fest. Die vom Transport unterrichtete Autobahnpolizei Günzburg setzte sich mit dem zuständigen Veterinäramt Günzburg in Verbindung. Die hinzugezogene Mitarbeiterin konnte durch Umsetzung der unterschiedlich großen Hunde einen Transport in ausreichend großen Boxen für 43 Tiere sicherstellen. Zwei Hunde mussten aufgrund des mangelnden Platzangebots vorübergehend im Tierheim untergebracht werden. Diese wurden einige Tage später abgeholt. Gegen den Transporteur wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Zusatzinformation:

Das Veterinäramt Günzburg weist darauf hin, dass bei allen Tiertransporten, ob innergemeinschaftlich in der EU oder aus Drittländern, tierschutz- und tierseuchenrechtliche Anforderungen erfüllt werden müssen. In oben beschriebenen Fall wurden die tierschutzrechtlichen Transportanforderungen nicht eingehalten.

