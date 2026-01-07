PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte Pkw-Fahrende bei Glätteunfällen

Kreis Paderborn (ots)

(md) Bei zwei Glätteunfällen in der vergangenen Woche im Kreisgebiet waren Pkw beteiligt.

Am Dienstag, 06. Januar befuhr eine 38 Jahre alte Cupra-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die Straße Zum Rottberg in Fahrtrichtung Elsen. In einer Rechtskurve, ungefähr 100 Meter vor der Einmündung Deichsberg, rutsche die Frau aufgrund von Glatteis in den Graben. Sie kam leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, das Auto wurde abgeschleppt.

Es entstand Sachschande in Höhe von 10.000 Euro.

Auf der K1 in Neuenbeken rutschte bereits am Samstag, 03. Januar ein Postauto aufgrund von Glätte an der Ampel auf eine dort wartenden Skoda auf. Hier verletzte sich der 40 Jahre alte Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Bisher gab es aufgrund des anhaltenden Winterwetters kaum nennenswerte Unfälle. Vereinzelt stürzten Pedelec-Fahrende, oder Lkw stellten sich quer. Damit dies so bleibt, bittet die Polizei erneut darum, , das Verhalten im Straßenverkehr den Wetterverhältnissen anzupassen und mehr Zeit einzuplanen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

