POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Büren-Steinhausen (ots)
(ivdh) Am Dienstag, 06. Januar gegen 17.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Josefstraße in Büren-Steinhausen ein.
Der Täter verschaffte sich unberechtigt Zugang zum Wohnhaus, durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten und verließ im Anschluss das Haus in unbekannte Richtung. Auf einer Videoüberwachungskamera wurde ein Mann mit hellem Oberteil und dunkler Hose aufgezeichnet, der sich unberechtigt auf dem Grundstück aufhielt.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
