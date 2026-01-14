PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Januar 2026 gegen 05:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Pkw die Müggenbergstraße / L832 in Richtung Harkebrügge. Kurz vor der Königstraße kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw entgegen. Der Unbekannte geriet mit seinem Pkw auf die Fahrbahnmitte, es kam zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Verursachende setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13.Januar 2026 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 12:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler E220 in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Kirchstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

