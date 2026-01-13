Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Verbrauchermarkt

In der Zeit zwischen Sonntag, 11. Januar 2026 11:10 Uhr bis Montag, 12. Januar 2026 04:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Verbrauchermarktes in der Straße Raiffeisendamm und verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Verbrauchermarkt. Sie durchsuchten den Markt und die Räumlichkeiten einer angrenzenden Bäckerei und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Buchhandlung

In der Zeit zwischen Sonntag, 11.Januar 2026 18:00 Uhr bis Montag, 12. Januar 2026 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Buchhandlung in der Lange Straße und schlugen mittels unbekannten Gegenstands eine Glasscheibe ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

