Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Unbekannte verletzt 15-Jährige mit Handtasche

Am Dienstag, 13. Januar 2026 gegen 07:35 Uhr befand sich eine 15-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Soestenstraße, In Höhe einer dortigen Eisdiele. Eine unbekannte Täterin schlug hierbei unvermittelt mit einer Handtasche im Vorbeigehen ins Gesicht. Als das Opfer die Täterin zur Rede stellen wollte, erhob die Täterin erneut bedrohlich die Tasche. Die Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 1,66 m groß - kräftige Statur - rote, hüftlange Jacke - Mütze oder Haarband - braun-schwarze Ledertasche, ähnlich einem Beutel

Die Unbekannte sei zu Fuß unterwegs gewesen. Mehrere Zeugen hätten den Vorfall beobachtet, eine Zeugin habe direkt mit dem Opfer gesprochen. Hinweise auf die Verursacherin nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Wohnung

Am Dienstag, 13. Januar 2026 in der Zeit zwischen 08:55 Uhr bis 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Cloppenburger Straße und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 13. Januar 2026 gegen 22:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 35-jährigen Mann aus Garrel, welcher mit seinem Pkw auf der B 213 unterwegs war. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Kokain und Amphetamin konsumiert haben könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Januar 2026 in der Zeit zwischen 07:55 Uhr bis 15:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes EQE 350 in grau. Der Pkw war auf einem Parkstreifen in der Eisenbahnstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 7.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Januar 2026, in der Zeit zwischen 16:20 Uhr bis 16:25 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Passat in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Emsteker Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 8.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell