Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Januar 2026 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Peheim mit seinem Pkw den Kneheimer Weg in Richtung Lastrup. Hier kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Sattelzugmaschine entgegen. Im Begegnungsverkehr schwenkte der Auflieger der Sattelzugmaschine aus, es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell