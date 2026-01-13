PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Januar 2026 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Peheim mit seinem Pkw den Kneheimer Weg in Richtung Lastrup. Hier kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Sattelzugmaschine entgegen. Im Begegnungsverkehr schwenkte der Auflieger der Sattelzugmaschine aus, es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

