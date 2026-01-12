Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfallflucht / Verursacher unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag, 11. Januar 2026 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße. In Höhe der Bahnhofstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Hierbei war der 19-Jährige durch Zeugen beobachtet worden. Der 19-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Lohner zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin war der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 10. Januar 2026 22:00 Uhr bis Sonntag, 11. Januar 2026 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun und mehrere Verkehrsschilder in der Lerchentaler Straße. Der Unbekannte befuhr die Lerchentaler Straße aus Richtung Märschendorfer Straße kommend. Er beabsichtigte dem Straßenverlauf zu folgen, kam jedoch vermutlich aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrsschilder und kollidierte mit einem Zaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

