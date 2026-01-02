POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Kindergarten
Fröndenberg (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (27.12.2025), 14.00 Uhr und Mittwoch (31.12.2025), 16.20 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in einen Kindergarten an der Straße "Hohenheide" in Fröndenberg eingedrungen.
Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in den Kindergarten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
