Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 3 Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Kamen

Kamen (ots)

3 leicht verletzte Personen und etwa 16.000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am 30.12.2025 auf der Hochstraße in Kamen. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 19jährige Fahrzeugführerin aus Kamen die Hochstraße in Fahrtrichtung Bergkamen. Hierbei bemerkte sie zu spät den stockenden Verkehr in Höhe der dort eingerichteten Baustelle und fuhr auf das Fahrzeug eines verkehrsbedingt wartenden 23jährigen Fahrzeugführers aus Kamen auf, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein weiteres wartendes Fahrzeug geschoben wurde. Durch die Kollision wurde die 19jährige Kamenerin, ihre 21jährige Beifahrerin, sowie eine 22jährige Beifahrerin des 23jährigen Fahrzeugführers leicht verletzt. Sie wurden teilweise naheliegenden Krankenhäusern zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Zwei der insgesamt 3 unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hochstraße in Fahrtrichtung Bergkamen für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

