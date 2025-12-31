PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch - Uhr entwendet

Fröndenberg (ots)

Bislang Unbekannte drangen nach bisherigen Erkenntnissen am 30.12.2025 (Di.), zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Alten Kreisstraße in Fröndenberg ein . Es wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Uhr entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 05:55

    POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Tresor und Schmuck entwendet

    Holzwickede (ots) - Bislang Unbekannte drangen zwischen Heiligabend und dem 30.12.2025 (Di.) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße in Holzwickede ein . Es wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und ein Tresor entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Relevante Hinweise ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:47

    POL-UN: Unna - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

    Unna (ots) - Am Montag (29.12.2025) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße. Unbekannte Täter zerstörten die Glaseingangstür und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:08

    POL-UN: Selm - Supermarkt-Mitarbeitende auf Straße ausgeraubt

    Selm (ots) - Nach einem Straßenraub am Montag (29.12.2025) an der Kreisstraße in Selm sucht die Polizei zwei bislang unbekannte Täter. Gegen 10.25 Uhr waren eine 38-jährige Selmerin und ein 22-jähriger Selmer dabei, die Einnahmen eines Supermarktes zu einem Geldinstitut zu bringen, als sie von den Tätern mit Faustschlägen angegangen wurden. Mit den Einnahmen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren