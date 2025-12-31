POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch - Uhr entwendet
Fröndenberg (ots)
Bislang Unbekannte drangen nach bisherigen Erkenntnissen am 30.12.2025 (Di.), zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Alten Kreisstraße in Fröndenberg ein . Es wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Uhr entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell