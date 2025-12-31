POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Tresor und Schmuck entwendet
Holzwickede (ots)
Bislang Unbekannte drangen zwischen Heiligabend und dem 30.12.2025 (Di.) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße in Holzwickede ein . Es wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und ein Tresor entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.
