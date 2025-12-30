Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Unna (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße.

Unbekannte Täter zerstörten die Glaseingangstür und verschafften sich Zutritt in das Gebäude.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell