Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Hochparterrewohnung

Kamen (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koppelstraße.

Bislang unbekannte Täter drangen über eine Balkontür in die Wohnung ein.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

