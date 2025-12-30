PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Kamen - Einbruch in Hochparterrewohnung

Kamen (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koppelstraße.

Bislang unbekannte Täter drangen über eine Balkontür in die Wohnung ein.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

