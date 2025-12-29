Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Bergkamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwochvormittag (24.12.2025) wird ein 41-Jähriger aus Bergkamen vermisst.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbildern des 41-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/190350

Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder auch unter 02303 921 0 entgegen. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten können gerne auch per Mail mitgeteilt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

