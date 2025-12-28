PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Selm - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Selm (ots)

Am Samstag den 27.12.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es in Selm, Graf-von-Stauffenberg-Weg zu einem Pkw Brand.

Das Fahrzeug war vor einer Garage geparkt.

Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht.

Das Fahrzeug wurde durch den Brand stark beschädigt. Eine angrenzende Hecke und ein Zaun wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter den Rufnummern 02389 921 3420 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

