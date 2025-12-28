Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Selm (ots)

Am Samstag den 27.12.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es in Selm, Graf-von-Stauffenberg-Weg zu einem Pkw Brand.

Das Fahrzeug war vor einer Garage geparkt.

Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht.

Das Fahrzeug wurde durch den Brand stark beschädigt. Eine angrenzende Hecke und ein Zaun wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter den Rufnummern 02389 921 3420 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell