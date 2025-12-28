PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Werne (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Wohnmobil-Fahrer, der am Mittwoch (24.12.2025) zwischen 10.50 Uhr und 11:08 Uhr auf der Lünener Straße in einen Verkehrsunfall mit Flucht verwickelt war.

Der unbekannte Fahrzeugführer hielt mit dem Wohnmobil mit der Länderkennung SK oder DK neben einem Überdachungshäuschen einer Tankstelle und beschädigte dieses dabei.

Der unbekannte Wohnmobil-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

An der Überdachung entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

