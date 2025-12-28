POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Vereinsheim
Bergkamen (ots)
Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag (23.12.2025), 15.00 Uhr und Samstag (27.12.2025), 11.10 Uhr Zutritt in ein Vereinsheim an der Hansastraße in Bergkamen-Overberge verschafft.
Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten.
Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell