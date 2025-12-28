Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Vereinsheim

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag (23.12.2025), 15.00 Uhr und Samstag (27.12.2025), 11.10 Uhr Zutritt in ein Vereinsheim an der Hansastraße in Bergkamen-Overberge verschafft.

Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

