POL-UN: Bönen - Unbekannte dringen in Wohnung in der Zillestraße ein
Bönen (ots)
Am Samstag (27.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Zillestraße in Bönen.
Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines bodentiefen Fensters Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und entwendeten Parfüm und Bargeld.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
