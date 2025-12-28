PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Unbekannte dringen in Wohnung in der Zillestraße ein

Bönen (ots)

Am Samstag (27.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Zillestraße in Bönen.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines bodentiefen Fensters Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und entwendeten Parfüm und Bargeld.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

