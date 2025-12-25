Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, kam es zwischen 17.00 und 22:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beckestraße in Schwerte.

Ein 31-jähriger aus Iserlohn parkte sein Fahrzeug auf dem dortigen Parkstreifen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden.

Wer Angaben zu dem Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Schwerte: 02304 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell