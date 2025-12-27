Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brandstiftung an Radlader - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (27.12.2025) kam es gegen 01:45 Uhr in der Hansastraße zu einer Brandstiftung an einem Radlader.

Der Radlader befand sich auf einer Baustelle und geriet dort an der Vorhängeeinrichtung in Brand. Die Feuerwehr löschte diesen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Mögliche Zeugen werden in dem Zusammenhang gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell