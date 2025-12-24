Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - kreisweite Warnung vor falschen Spendensammlern

Unna (ots)

Angeblich zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung versuchen Betrüger, Menschen zum Spenden zu animieren. Sie geben sich als gehörlos aus und nutzen eine gefälschte Liste, häufig mit Symbolen für Rollstuhlfahrer und Gehörlose, mit angeblichen Spendern. Insbesondere auf Parkplätzen von Einkaufsläden treten die Betrüger mit den Spendensammellisten auf Klemmbrettern an die Menschen heran, wo-bei das Klemmbrett auch dazu genutzt wird, um Taschen oder Geldbörsen abzudecken und Geld oder Handys zu stehen. Seien Sie wachsam und misstrauisch.

