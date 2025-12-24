Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Pkw-Aufbruch gesucht

Kamen (ots)

Am Dienstag (23.12.2025) in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr hat ein unbekannter Täter die Scheibe eines, an der Friedhofstraße geparkten, Autos eingeschlagen. Anschließend entwendete der Täter eine Handtasche, die sich im Auto befand.

Die Polizei warnt davor Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02303 921 3220, unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell