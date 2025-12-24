PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl eines Fahrzeugtransportanhängers

Werne (ots)

Zwischen Donnerstag (18.12.2025), 12.00 Uhr und Montag (22.12.2025), 10.00 Uhr kam es in Werne zu einem Diebstahl eines Fahrzeugtransportanhängers.

Dieser wurde vom Fahrbahnrand an der Freiherr-vom-Stein-Straße entwendet.

Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen UN-AM 133.

Wer Angaben zum Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

