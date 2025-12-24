Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl eines Fahrzeugtransportanhängers

Werne (ots)

Zwischen Donnerstag (18.12.2025), 12.00 Uhr und Montag (22.12.2025), 10.00 Uhr kam es in Werne zu einem Diebstahl eines Fahrzeugtransportanhängers.

Dieser wurde vom Fahrbahnrand an der Freiherr-vom-Stein-Straße entwendet.

Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen UN-AM 133.

Wer Angaben zum Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell