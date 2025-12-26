POL-UN: Wasser auf der Fahrbahn verursacht einen Verkehrsunfall
Bergkamen (ots)
Durch einen Anwohner der Schulstraße in Bergkamen wurde ein Pflanzenbeet vor dem Haus mit Wasser am 1. Weihnachtstag gegen Nachmittag gegossen. Hierdurch floss das Wasser auf die dortige Schulstraße. Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurde aus dem Wasser Eis. Zwei Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt bremsen und kamen auf der Eisfläche ins rutschen und kollidierten miteinander. Hierbei wurde niemand verletzt.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell