POL-UN: Wasser auf der Fahrbahn verursacht einen Verkehrsunfall

Werne (ots) - Zwischen Donnerstag (18.12.2025), 12.00 Uhr und Montag (22.12.2025), 10.00 Uhr kam es in Werne zu einem Diebstahl eines Fahrzeugtransportanhängers. Dieser wurde vom Fahrbahnrand an der Freiherr-vom-Stein-Straße entwendet. Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen UN-AM 133. Wer Angaben zum Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420 oder unter ...

