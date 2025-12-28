Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten E-Scooter-Fahrerin

Unna (ots)

Am Samstag (27.12.2025) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw-Führer an der Kreuzung Südring und Hertingerstraße.

Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Unna befuhr den Südring und beabsichtigte nach rechts auf die Hertingerstraße abzubiegen. Dabei übersah der 84-Jährige eine 28-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Unna, welche die Hertingerstraße stadtauswärts befuhr.

Die 28-Jährige kam zu Fall, wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell