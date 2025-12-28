PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - versuchte Aufsprengung eines Zigarettenautomaten

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (27.12.2025) versucht einen Zigarettenautomaten in der Schachtstraße in Bergkamen aufzusprengen.

Gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Knall und einen auf dem Boden liegenden Zigarettenautomaten. Der Zigarettenautomat wurde nicht aufgebrochen.

Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303- 921 3220, alternativ 02303- 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

