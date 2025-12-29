Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus in Bergkamen-Mitte ein

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (25.12.2025) sind zwischen 16.30 Uhr und 23.40 Uhr unbekannte Täter gewaltsam durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Nordfeldstraße in Bergkamen-Mitte eingedrungen und haben es komplett durchsucht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220. Der Kontakt kann aber auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell